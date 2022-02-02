Kış Kartalı harekatının ayrıntıları belli oldu

Kış Kartalı'nda 80 hedef vuruldu! 60 civarındaki hava aracı görev aldı
Kış Kartalı operasyonunda PKK'nın sözde yöneticilerinin de toplandığı bir karargahın vurulduğu bildirildi. 60'a yakın hava aracının katıldığı operasyonda, 80 hedef tahrip edildi.
Kış Kartalı operasyonunun detayları belli oldu. 60'a yakın hava aracının katıldığı operasyonda, 80 hedef tahrip edildi.
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik Kış Kartalı Harekatı'nda 6 farklı üsten kalkan savaş uçakları, tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/SİHA'lar görev aldı.
Kış Kartalı Harekatı'nda uçaklar, 165 km. derinlikteki Karacak, 85 km. derinlikteki Sincar ve 9 km. derinlikteki Derik'te, teröristlere ait hedefleri eş zamanlı vurdu.
Kış Kartalı Harekatı'nda 60 civarındaki hava aracı görev aldı, 3 farklı bölgedeki 80'e yakın hedef tahrip edildi.
Operasyon sırasında terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinin de bulunduğu bir karargahın vurulduğu bildirildi.
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