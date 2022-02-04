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04 Şubat 2022 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 15:00:00

Kış Kartalı'na katılan F-16'larda füze detayı

Kaynak: CNN Türk

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Kış Kartalı Harekatı'na katılan F-16'ların hava hedefler için kullanılan füzeleri taşıdığı gözlendi. Bunun 'olası düşman uçaklar' tehdidine karşı önlem olduğu vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Kış Kartalı Harekatı'na ilişkin paylaştığı görüntülerde F-16'ların hava hedefler için kullanılan füzeleri taşıması dikkat çekti.

Terör örgütü PKK-YPG'ye Irak ve Suriye'de son dönemin en büyük operasyonlarından biri gerçekleşti. Savaş uçakları, silahlı insansız hava araçları havalandı. Savaş uçaklarının daha uzun havada kalabilmesi için tanker uçakları ve 10 bin metre yükseklikten 400 kilometrekarelik alan içindeki 1500 hedefi aynı anda tespit edebilen uçaklar da onlara eşlik etti. Kış Kartalı Harekatı'nda 3 farklı bölgede 80'e yakın sığınak, mağara, tünel ve karargah imha edildi.

Bakanlık operasyonun başladığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde F-16'ların kanatlarının altındaki havadan havaya atılan ve savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları gibi hava hedefleri için kullanılan füzeler de dikkat çekti.

F-16'LAR DÜŞMAN UÇAKLARINI VURACAK FÜZELERLE UÇTU

CNN TÜRK'ün haberine göre; onlarca uçağın katıldığı bu tür devasa operasyonlarda terör hedeflerini vuran savaş uçakları, SİHA'lar ve tanker uçaklarını korumak için ayrıca F-16'lar görevlendiriliyor. Bunun yanı sıra terör hedeflerini bombalayan uçaklar da kendilerini korumak için havadan havaya etkili olan bu tür füzeleri taşıyabiliyor. Bir başka ifadeyle Türk Silahlı Kuvvetleri terör operasyonlarını "olası düşman uçaklar" gibi her türlü tehdidi hesaplayarak gerçekleştiriyor.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri füze F-16'lar
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