30 Ekim 2020 Cuma 14:14:00 - Güncelleme:30 Ekim 2020 Cuma 14:14:00
Kırmızı Oda'da rol alan Binnur Kaya'dan hem tiyatro hem dizi
‘Kırmızı Oda' dizisinde rol alan Binnur Kaya, Metropol İstanbul'da objektiflere takıldı.
Spor kıyafetleriyle gittiği mekanda soluğu bir kahvecide alan Binnur Kaya, mekan çıkışı gazetecilere poz verdi. Tiyatro oyununa geldiğini söyleyen Kaya, "Bugün DasDas Sahne'de tiyatro oyunumuz var. Onun için buradayım. Setlere gidip geliyorum. Her şey yolunda" dedi.
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