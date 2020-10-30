Kırmızı Oda'da rol alan Binnur Kaya'dan hem tiyatro hem dizi

Kırmızı Oda'da rol alan Binnur Kaya'dan hem tiyatro hem dizi

Spor kıyafetleriyle gittiği mekanda soluğu bir kahvecide alan Binnur Kaya, mekan çıkışı gazetecilere poz verdi. Tiyatro oyununa geldiğini söyleyen Kaya, "Bugün DasDas Sahne'de tiyatro oyunumuz var. Onun için buradayım. Setlere gidip geliyorum. Her şey yolunda" dedi.