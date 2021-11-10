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10 Kasım 2021 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 17:30:00

Kırmızı kategorideki terörist Gara'da etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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MİT ve TSK bir kez daha Irak'ın kuzeyine nokta operasyon düzenledi. Terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Gara'da öldürüldü.

Pençe operasyonlarıyla Irak'ın kuzeyindeki törer hedefleri tek tek imha edilirken MİT'in istihbaratıyla da örgütün üst düzey yöneticileri etkisiz hale getiriliyor.

Son operasyon Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirildi

Terör örgütünün yönetim kademelerinin etkisiz hale getirilmesi çalışmaları kapsamında takibe alınan "Emine Erciyes" kod Nazlı Taşpınar'ın yeri tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonunda kırmızı kategoride aranan PKK/KCK'lı terörist Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi.

ELEBAŞI ÖCALAN EĞİTTİ

Terörist Taşpınar'ın terör örgütünün sözde merkez komite üyesi olduğu öğrenildi.

Örgüte 1994 yılında katılan terörist Nazlı Taşpınar'ın, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan eğitim aldığı belirlendi.

Yurt içindeki faaliyetleri sonrası Irak'ın kuzeyine geçen Taşpınar, bir dönem örgütün sözde kadın yapılanması olan PAJK genel sorumluluğu yaptı.

KADIN YAPILANMASININ YÖNETİCİLERİNDENDİ

Suriye'de bulunduğu dönemde güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatlarını veren Taşpınar, 2019'da örgütün silahlı unsurlarının yönetim merkezi olan Gara'ya geçti.

Taşpınar, örgütün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği HPG Konsey ve kadın yapılanması olan YJA-Star Konseyi ile Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) yöneticilerindendi. Dalokay Şanlı'dan sonra kırmızı kategoride aranan örgütün sözde merkez komite üyesi Taşpınar'ın da etkisiz hale getirilmesiyle PKK'nın, aşırı sol örgütlerin teşkili ile oluşturulan terör hareketi HBDH üzerindeki etkinliği sınırlandırılmış oldu.

Etiketler : PKK Öcalan Nazlı taşpınar tsk mit gara
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