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11 Mart 2023 Cumartesi 12:07:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 12:07:00

Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanlığı, "Terör Arananlar" listesinde kırmızı kategoride bulunan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, "Terör Arananlar" listesinde kırmızı kategoride bulunan sözde Botan Saha Sorumlusu Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Etiketler : içişleri bakanlığı terör arananlar leyla amed hamiyet yalçınkaya

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