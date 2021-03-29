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29 Mart 2021 Pazartesi 21:13:00 - Güncelleme:29 Mart 2021 Pazartesi 21:24:00

Kırmızı kategorideki illerde hafta sonu kısıtlama uygulanacak

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Başkan Erdoğan, 58 ilin kırmızı kategoriye geçtiğini belirterek, "Kırmızı kategorideki illerde sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Toplantıda, koronavirüsle mücadelede alınacak yeni tedbirler değerlendirildi.

Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Yeni anayasa vurgusu

Hukuktan ekonomiye uzanan reform programlarımızın takvimlerine uygun şekilde yürümesini sağlayacağız. Yeni anayasa süreci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tahkimi açısından da bir fırsat olacaktır. Yeni anayasa hazırlama sürecinin mümkün olan en geniş uzlaşmayla yürümesi ve ortaya çıkan metnin de 84 milyonu kucaklaması şarttır.

"Aşılama çalışmalarında oldukça ileri seviyedeyiz"

Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri seviyedeyiz.

"BÖLÜCÜLÜK OYUNU TÜRKİYE'DE TUTMAMIŞTIR"

Vatandaşlarımıza evlerindeki altın ve dövizi, finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlıyorum. Ülkemizde yatırımların ölçek olarak iç piyasayı veya bölge pazarlarını aşarak küresel düzeyde tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gerekiyor. Türkiye, sağlam altyapısı, sürekli büyüyen üretim kapasitesi, yetişmiş insan gücü, şoklara dayanıklı ve dinamik ekonomisi, cesur, girişimci ve ihracatçı potansiyeliyle hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Dünyanın pek çok yerinde başarıya ulaşan kirli siyasi ve sosyal bölücülük oyunu Türkiye'de tutmamıştır, tutmayacaktır. Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı göstermeyen, hakkaniyete, adalete, ahlaka uygun olmayan hiçbir dayatmanın kıymeti yoktur, olmayacaktır.

Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz. Cumhur İttifakı olarak dayanışmamızı her geçen gün güçlendirerek devam ettiriyoruz. İnşallah 2023'e varmadan bu başarıya ulaşacağımıza da inanıyoruz ve yeni anayasamızla bunu taçlandıracağız. Özellikle salgının tedbirleri hususunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak mecburiyetindedir.

TÜRKİYE GENELİNDE HAFTA SONU KISITLAMASI

Vaka, hasta ve vefat sayılarının artması, bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

"LOKANTA VE KAFELER YÜZDE 50 KAPASİTE İLE HİZMET VERECEK"

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.

"TOPLU İFTARLAR GERÇEKLEŞTİRİLEMEYECEK"

Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Ramazan ayı boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.

Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.

Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız.

Etiketler : koronavirü harita yasaklar
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