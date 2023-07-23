Kırmızı çizgi çekildi! Yunan basınından dikkat çeken analiz!

Yunan basını bir süredir iyileşmekte olan Türkiye-Yunanistan ilişkilerini ele alıyor. Özellikle NATO Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesinden sonra normalleşmenin daha hızlı ilerlemesi için her iki taraftan da gelen açıklamalar var.

Yunan gazetesi Liberal'de söz konusu ilişkilerin bir analizine yer verildi. Bir köşe yazısında Türkiye-Yunanistan ilişkileri ile ilgili, "Son günlerde yaşanan gelişmeler Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde 'yeniden bir başlangıç' ve 'yeni bir sayfa' olarak görülüyor. Bu da her iki ülke için de yeni bir adım demek" denildi.

İki tarafın da uzlaşması için tavizler vermesi gerektiğinden bahseden gazete, tavizlerin ne olduğunun önem taşıdığından; ayrıca eşit bir taviz verme anlayışının olması gerektiğinden bahsetti.

Aslında çözümün her iki taraf için de 'geri çekilme' olduğunun ifade eden Liberal, iki ülkenin de bazı durumlar karşısında geri çekilmeyeceğinin de altını çizdi. Bunlardan biri ise Türkiye'nin kırmızı çizgisi dediği Yunanistan'ın Ege'de karasularını 12 mile çıkaracağı iddiaları.

Türkiye 6 mil olan sınırın Yunan tarafından 12 mile çıkarılması durumunda casus bellinin (savaş sebebi) ortaya konacağını ifade ediyor.

Liberal'deki analizde ise Batı'nın Türkiye'ye casus belliyi ortadan kaldırması için baskı yapması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) karşı diplomatik bir rolünün olduğundan bahsedilen haberde "Batı bazı şartları öne sürerek Türkiye'nin taviz vermesini isteyebilir" dedi.

Ancak yine de bunun çok etkili olmayacağını dile getiren Liberal, "Ne yazık ki göstergeler açık: Türkiye'nin Yunan-Türk ilişkilerinde kırmızı çizgileri söz konusu olduğunda izleyeceği politika net ve sert olacaktır. Yunanistan ise buna karşılık caydırıcı olmalı" dedi.

Türkiye'nin yeni stratejik revizyonunu da açıklayan gazete, "Türkiye, genel olarak geniş ve tarafsızlaşmış bir çevre yaratmaya çalışıyor. Bunun için de kara ve deniz gücünü kullanıyor." ifadelerine yer verdi.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Liberal, "Savaşta Türkiye'nin sahip olduğu ara buluculuk rolü, Türkiye'nin pozisyonunu dünyanın önünde önemli ölçüde artırdı." dedi.

Lahey'e işaret eden gazete, "Türkiye'yi Lahey'e gelmeye ikna etmemiz gerekmekte. Ancak bu onun isteği ile olmalı. Yunanistan bunun için Ankara hükümetini zorlarsa bu durum tamamen ters tepecektir" açıklamalarına yer verdi.

Uluslararası Adalet Divanı, yani Lahey, Birleşmiş Milletler'in başlıca yargı organıdır. Divan, merkezi Hollanda'nın Lahey kentindedir. Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nden seçilen 15 yargıçtan oluşur.

Başkan Erdoğan'la Vilnius'ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bir Yunan kanalına konuşan Miçotakis, "İki ülkenin en önemli çatışma konusunun deniz bölgelerinin sınırlandırılması olduğunu söyleyen Miçotakis, 'Lahey'e gitmeyi kabul edersek sorunu çözebiliriz' ifadelerini kullanmıştı.

Miçotakis "En büyük hedef aradaki anlaşmazlığın çözülmesi. Türkiye ile hala en büyük anlaşmazlıklarımız Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlarının, Münhasır Ekonomik Bölge'nin (MEB) ve kıta sahanlığının belirlenmesidir" demişti.