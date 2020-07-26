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26 Temmuz 2020 Pazar 16:49:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 17:05:00

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcısı İstanbul'da yakalandı

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Kırmızı bültenle aranan Ürdünlü uyuşturucu satıcısı, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Sevk edildiği adliyede tutuklanan zanlı, Brezilya'ya iade edilecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017'de Brezilya'dan Avrupa ülkelerine 545 kilogram kokain kaçırdığı gerekçesiyle "uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne üye olmak" suçundan Brezilya makamlarınca hakkında 2 kırmızı bülten çıkarılan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ürdün uyruklu uyuşturucu satıcısı W.I.A.K'nin Sarıyer'de bir villada kaldığını belirledi.

Söz konusu adrese 22 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, W.I.A.K. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda sahte kimlik ve pasaport ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelinin W.I.K. ve R.S. adına sahte kimlik kullandığı, Sırbistan, Ürdün, Brezilya, Makedonya ve İspanya vatandaşlıklarına sahip olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının iadesi için de gerekli çalışmalar başlatıldı.

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