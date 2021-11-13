Kırmızı bültenle aranan terörist Suriye sınırında yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Bunlardan birinin kırmızı bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/JPsl8foeVr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2021