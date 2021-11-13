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13 Kasım 2021 Cumartesi 14:03:00 - Güncelleme:13 Kasım 2021 Cumartesi 14:28:00

Kırmızı bültenle aranan terörist Suriye sınırında yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 2 kişiden birinin kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Bunlardan birinin kırmızı bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı kırmızı bülten deaş terör örgütü hudut
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