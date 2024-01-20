VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kavala ve Demirtaş davalarına AİHM siyasi bakıyor"
Kırmızı bültenle aranan Kazakistan vatandaşı İzmir'de yakalandı
Sözleşmeli er başvuruları başladı
Kenetlenmeye saatler kaldı
Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Mayıs'ta yapılacak
Bursa Deniz Otobüslerinde 6 sefer iptali
20 Ocak 2024 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 11:00:00

Kırmızı bültenle aranan Kazakistan vatandaşı İzmir'de yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şüpheli İzmir'de yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "uluslararası organize suç örgütüne üye olma", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "yolsuzluk" gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu O.O'nun İzmir'de bulunduğunu belirledi.

Uluslararası alanda ve ülkesi Kazakistan'da birçok suça karıştığı ve kılık değiştirerek geldiği İzmir'de de suç faaliyetlerine devam ettiği kaydedilen O.O'nun bulunabileceği iki adrese baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

İşlemin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklanan O.O'nun, sınır dışı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Etiketler : interpol kırmızı bülten kazakistan izmir
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Lübnan'da yoğun ilgi

Lübnan'da yoğun ilgi
"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"

"Ödüller hep kafa isimlere gidiyor"
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
Tanyeli: Can pazarındayım

Tanyeli: Can pazarındayım
Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX