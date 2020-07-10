10 Temmuz 2020 Cuma 11:35:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 11:35:00
Kırmızı bültenle aranan firari eski hakim Menekşe Uyar yakalandı
Yargıtayda görülen "FETÖ kumpası" davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari eski hakim Menekşe Uyar, Ankara'da yakalandı.
Yargıtayda görülen "FETÖ kumpası" davası kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari eski hakim Menekşe Uyar, Ankara'da yakalandı.
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