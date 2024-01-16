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Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu karteli yakalandı
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16 Ocak 2024 Salı 08:11:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 08:11:00

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu karteli yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Almanya tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle “uyuşturucu madde ticareti” suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul'da yapılan “Kartel-4” operasyonuyla yakalandı.

Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Almanya tarafından İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan aranan şüpheliyi yakalamak için harekete geçildi.

Uyuşturucu madde ticaretinin elebaşlarından Sammy Ali İstanbul'da yapılan "Kartel-4" operasyonuyla yakalandı.

Operasyon bilgisini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı. Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız." açıklamasını yaptı.

Etiketler : ali yerlikaya almanya interpol kırmızı bülten kartel sammy ali
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