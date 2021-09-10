Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi." ifadelerin yer verildi.

Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. pic.twitter.com/uc6gBoCJqg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2021