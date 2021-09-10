Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandı
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, biri kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere, 4 kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi." ifadelerin yer verildi.
Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. pic.twitter.com/uc6gBoCJqg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2021
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