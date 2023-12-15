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15 Aralık 2023 Cuma 08:21:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 08:21:00

Kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu İstanbul'da gözaltına alındı

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten bulunan biri suç örgütü elebaşı 2 yabancı uyruklunun İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bültenle aranırsa aransın, halkın huzurunu kaçıran ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine ve çetelere nefes aldırmayacaklarını belirtti.

Bakan Yerlikaya, "İnterpol kırmızı bültenle aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah İstanbul Büyükçekmece'de, İnterpol kırmızı bültenle Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng İstanbul Bağcılar'da, düzenlenen Kafes-20 operasyonlarıyla yakalandılar." ifadelerini kullandı.

İki şüphelinin, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları şube müdürlüklerince ortak çalışmayla yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, Chen Xuefen'in Vietnam'a iade işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.

Etiketler : ali yerlikaya kırmızı bülten mohammed zakir miah chen xuefeng
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