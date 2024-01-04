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04 Ocak 2024 Perşembe 19:14:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 19:14:00

İran'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Kaynak: İHA

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İran'ın Kirman eyaletinde 84 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

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Etiketler : iran saldırı kirman saldırısı deaş saldırısı
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