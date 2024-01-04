İran'ın Kirman eyaletinde 84 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
04 Ocak 2024 Perşembe 19:14:00 - Güncelleme:04 Ocak 2024 Perşembe 19:14:00
İran'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
Kaynak: İHA
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İran'ın Kirman eyaletinde 84 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
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