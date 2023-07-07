VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP'de 'Tanju Özcan' paniği! Kılıçdaroğlu talimatı verdi
Kılıçdaroğlu'nu Threads açtığına pişman ettiler! 'İstifa et' yorumları doldu taştı
Dünya gündemini sarsan iddia: ABD'li ve Rus yetkililer gizlice görüştü mü?
Bakan Koca'da sürücülere uyarı: Ambulansın peşine takılmayın
Kick boksçu özel harekatçı şampiyonluk yolunda
Pedallı kök hücre yolculuğu
07 Temmuz 2023 Cuma 07:40:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 07:40:00

Kırkpınar'da izdiham

ABONE OL

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 662.'si bugün başladı. Dün Edirne'ye akın eden güreşseverler otellerde kalacak yer bulamayınca parklara çadır kurdu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 662.'si bugün başladı. Dün Edirne'ye akın eden güreşseverler otellerde kalacak yer bulamayınca parklara çadır kurdu.

ER MEYDANINA EN YAKIN KONUMDA

Edirne'de bugün başlayan ve Pazar günü sona erecek olan 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için gelen bazı güreşseverler er meydanının yakınına kurdukları çadırlarda konaklıyor. Kentte gurbetçi ve Kırkpınar yoğunluğu nedeniyle oteller doldu. Yurdun birçok yerinden gelen güreşsever, konaklama ihtiyacını gidermek için Sarayiçi Er Meydanı yakınındaki parklara gelerek çadır kurdu.

HER YIL DÜZENLİ OLARAK GELİYORLAR

Kocaeli'nden gelen Bayram Kır (60) çok uzun süredir güreşler için Sarayiçi'ne geldiğini söyledi. Konaklama sorunu nedeniyle çadır kurduğunu aktaran Kır, "Edirne Sarayiçi'nin, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeri ayrıdır. Onun için koşa koşa erkenden geldik" dedi. Bir başka güreş sever Sami Kalkan (63) da yaklaşık 20 yıldır güreşleri izlemek için Sarayiçi'ne geldiğini dile getirdi.

Tekirdağ'dan gelen İbrahim Yiğit Çınar (20) "Burada yağlı güreşlerin ruhunu yaşatmak için, daha yakın olmak ve kendimizi buraya ait hissetmek çadırda kalıyoruz" dedi.

Etiketler : Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Kocaeli Bayram Kır Edirne
Gözde'nin ‘Yansıma'sı

Gözde'nin ‘Yansıma'sı
Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması

Tatil dönüşü yeni dizi anlaşması
200 milyon barajını geçti

200 milyon barajını geçti
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
İtalya tatiline vize engeli

İtalya tatiline vize engeli
Beş kitap okuyarak hazırlandım

Beş kitap okuyarak hazırlandım
Eylülde düğün var

Eylülde düğün var
Kerem Bürsin gönülleri fethetti

Kerem Bürsin gönülleri fethetti
Yeni Süperman belli oldu

Yeni Süperman belli oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX