Kırkpınar'da izdiham

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 662.'si bugün başladı. Dün Edirne'ye akın eden güreşseverler otellerde kalacak yer bulamayınca parklara çadır kurdu.

ER MEYDANINA EN YAKIN KONUMDA

Edirne'de bugün başlayan ve Pazar günü sona erecek olan 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için gelen bazı güreşseverler er meydanının yakınına kurdukları çadırlarda konaklıyor. Kentte gurbetçi ve Kırkpınar yoğunluğu nedeniyle oteller doldu. Yurdun birçok yerinden gelen güreşsever, konaklama ihtiyacını gidermek için Sarayiçi Er Meydanı yakınındaki parklara gelerek çadır kurdu.

HER YIL DÜZENLİ OLARAK GELİYORLAR

Kocaeli'nden gelen Bayram Kır (60) çok uzun süredir güreşler için Sarayiçi'ne geldiğini söyledi. Konaklama sorunu nedeniyle çadır kurduğunu aktaran Kır, "Edirne Sarayiçi'nin, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yeri ayrıdır. Onun için koşa koşa erkenden geldik" dedi. Bir başka güreş sever Sami Kalkan (63) da yaklaşık 20 yıldır güreşleri izlemek için Sarayiçi'ne geldiğini dile getirdi.

Tekirdağ'dan gelen İbrahim Yiğit Çınar (20) "Burada yağlı güreşlerin ruhunu yaşatmak için, daha yakın olmak ve kendimizi buraya ait hissetmek çadırda kalıyoruz" dedi.