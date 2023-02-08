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08 Şubat 2023 Çarşamba 10:45:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 10:45:00

Kırklarelili 7 yaşındaki Eylül'ün deprem bölgesine gönderilecek yardım kolisindeki notu duygulandırdı

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kırklareli'nden yardım kampanyasına destekler artarak sürüyor.

Vatandaşlar kıyafet, gıda, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemelerini yardım toplama alanlarına getiriyor.

Eylül'den duygulandıran destek

Yedi yaşındaki Eylül Gargil de ailesinin gönderdiği yardımların içerisine geçen hafta harçlıklarıyla aldığı kol saatini de koyarak destek verdi.

Gargil, desteğini "Sevgili arkadaşlarım ben Eylül, hepinize çok geçmiş olsun, çok üzgünüm sizlerin yanınızda olamıyoruz ama tüm kalbim sizinle. Geçen hafta biriktirdiğim harçlıkla kendime kol saati aldım, size bu saati gönderiyorum böyle bir şey yaşanacağını bilseydim tüm harçlıkları size gönderirdim o yüzden üzgünüm, sizlerden özür dilerim. Bu yüzden bu yardımları gönderiyoruz. Bunu bulan ve gören arkadaşım sizi çok seviyorum." diye kaleme aldığı notla gönderdi.

Yardım malzemeleri, kolilere yerleştirilerek araçlarla deprem bölgesine gönderildi.

"MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE OLMAK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"

Küçük kızın yazdığı notu okuyan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da duygu dolu anlar yaşadı.

Kesimoğlu, yardım kampanyasının sürdüğünü söyledi.

Tüm Türkiye'nin hüzünlü olduğunu ifade eden Kesimoğlu, kampanyaya destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Yaraların birlik ve beraberlik içerisinde sarılacağını belirten Kesimoğlu, şöyle konuştu:

"Burada çok duygusal anlar da yaşıyoruz gerçekten. Elimde muhtemelen okuma yazmayı yeni öğrenen bir kız çocuğumuzun notu var. Bir kolinin içerisinden çıktı. Diyor ki, 'Biriktirdiğim haftalıklarımla kendime bir kol saati aldım. Keşke böyle bir felaketin yaşanacağını bilseydim saati almazdım buraya destek yapardım'. Ama evde toplamışlar bir sürü eşya bunu da kolinin içerisine koymuşlar. Etkilenmemek mümkün değil. Milli birlik ve beraberlik içerisinde olmak çok güzel."

Etiketler : kırklareli eylül deprem notu yardım kampanyası

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