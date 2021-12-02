VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kırım'ı "Geri alacağız" yemini kızdırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yemin etti
Ermenistan üçe bölündü!
Bayraktar SİHA'larla nefes kesen tatbikat!
Türkiye'ye övgü dolu sözler!
Bakan Akar: Yerli Deniz Topunun testi başarıyla sonuçlandı
"Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmemekte kararlıyız"
Türk dünyasını birleştirecek Zengezur koridoru açılıyor
Yarının Finansı Zirvesi Borsa İstanbul ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek
MİT'ten müthiş operasyon! O teröristler Türkiye'ye getirildi
İlk milli deniz topu üretildi!
Modaseverler buluştu
Dava sürecinde böyle olsun istemezdim
Şahinler bir arada
Düşman çatlattılar
Düşman değiliz
'Demode' krizinde ikinci perde
Kasım ayı ihracatında rekor kırıldı
"Firmaların yatırım iştahı oldukça yüksek seviyelere geldi"
Cihan bebek öldü mü?
WhatsApp'ta silinen fotoğraflar nasıl geri gelir?
Türkiye'de birinci dünyada üçüncü! Sona gelindi
Araç alacaklar dikkat! büyük düşüş beklentisi!
Körfez sermayesi Türkiye'ye akıyor!
02 Aralık 2021 Perşembe 15:38:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 15:39:00

Kırım'ı "Geri alacağız" yemini kızdırdı

ABONE OL

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kırım'ı geri almayı planladıklarını ilan etmesine cevap veren Kremlin, söz konusu açıklamanın Moskova'yı hedef alan doğrudan bir tehdit olduğunu söyledi.

Ukrayna-Rusya geriliminde sular durulmuyor.

Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Kiev yönetimini peş peşe uyardı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kırım'ı geri almaya yemin etmesini değerlendirdi.

Peskov, söz konusu açıklamanın Rusya'ya doğrudan bir tehdit olduğunu kaydedip Ukrayna'yı uyardı.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, NATO'nun doğuya doğru harekete geçmemesi için ısrarcı olacaklarını belirtti. Askeri bir kapışmanın kabus senaryosu olacağı uyarısında bulunan Lavrov ayrıca, Ukrayna'ya silah gönderen ABD ve müttefiklerine eleştiriler yöneltti.

Etiketler : Vladimir Zelenskiy Sergey Lavrov NATO
Türk doktorlar mucizeyi başardı

Türk doktorlar mucizeyi başardı
Sahnesini defileye çevirecek

Sahnesini defileye çevirecek
Podyuma anne olarak dönüyor

Podyuma anne olarak dönüyor
Çağla'dan anlamsız hareketler

Çağla'dan anlamsız hareketler
İki milyonluk anlaşma

İki milyonluk anlaşma
Yavaş yavaş eriyorum

Yavaş yavaş eriyorum
Okul için her gün 3 km yürüyorlar

Okul için her gün 3 km yürüyorlar
Kör olmaktan kurtuldu

Kör olmaktan kurtuldu
Utangaçlık Hadise'si

Utangaçlık Hadise'si

EN ÇOK OKUNAN HABERLER