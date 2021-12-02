Kırım'ı "Geri alacağız" yemini kızdırdı

Ukrayna-Rusya geriliminde sular durulmuyor.

Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Kiev yönetimini peş peşe uyardı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kırım'ı geri almaya yemin etmesini değerlendirdi.

Peskov, söz konusu açıklamanın Rusya'ya doğrudan bir tehdit olduğunu kaydedip Ukrayna'yı uyardı.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, NATO'nun doğuya doğru harekete geçmemesi için ısrarcı olacaklarını belirtti. Askeri bir kapışmanın kabus senaryosu olacağı uyarısında bulunan Lavrov ayrıca, Ukrayna'ya silah gönderen ABD ve müttefiklerine eleştiriler yöneltti.