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30 Nisan 2021 Cuma 18:06:00 - Güncelleme:30 Nisan 2021 Cuma 18:10:00

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki silahlı çatışmada can kaybı 39'a yükseldi

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Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki su dağıtım şebekesini kontrol etme nedeniyle dün meydana gelen silahlı çatışmada can kaybı 39'a yükseldi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde dün çıkan silahlı çatışmada ölen Kırgız vatandaşlarının sayısının 31'e çıktığını bildirdi.

Kırgız makamları, ayrıca silahlı çatışmada yaralanan 134 kişiden 49'unun Bişkek'teki hastanelere getirildiğini kaydetti.

Tacik basını da dün çıkan silahlı çatışmada 8 Tacik vatandaşının yaşamını yitirdiğini, 90'dan fazla kişinin de yaralandığını yazdı.

Haberlerde, olayın meydana geldiği Çorkuh köyünde yaşayan 100'e yakın kadın ve çocuğun İsfara şehrine tahliye edildiği aktarıldı.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınırın tartışmalı bölgesindeki su dağıtım şebekesini kontrol etme nedeniyle iki ülke vatandaşları arasında önceki gün başlayan kavga dün silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

İki ülke dışişleri bakanlarının teması sonucu tarafların eski mevkilerine çekilmesi, sorunun müzakere yoluyla çözülmesi konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Etiketler : Kırgızistan Tacikistan silahlı çatışma
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