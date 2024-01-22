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22 Ocak 2024 Pazartesi 21:44:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 21:44:00

Kırgızistan 7.0 ile sallandı

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Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su olan 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kırgızistan'ın Kızıl-Su ilçesi yakınlarında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan'ın Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile olan sınır bölgesi yakınında yer alan Kızıl-Su ilçesinin 126 kilometre güneydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilerek, depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edildi. Başkent Bişkek'te de hissedilen deprem nedeniyle halk sokaklara dökülürken, depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

Etiketler : deprem Kızıl-Su Kırgızistan
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