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19 Haziran 2023 Pazartesi 17:03:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 17:03:00

"Kiralarla ilgili şikayetleri yakından takip ediyoruz"

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor

Başkan Erdoğan başkanlığındaki seçimlerden sonraki ilk AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

Yerel seçimlere dönük hazırlıklara başlamışlardır. Çünkü siyaset kesintisiz yapılan bir iştir. Vatandaşımızın beklediği hizmete hiçbir şekilde ara verilemez, hizmet süreci hiçbir şekilde tatile sokulamaz.

Terörle mücadele çok güçlü bir şekilde sürecektir.

Her toplantımızın en önemli değişmeyen maddesi, deprem bölgesindeki yaraların sarılması konusudur

2023 yılında tam 70 bin köy evinin yapılması planlanmaktadır. Şimdiye kadar 37 binden fazla köy evinin ihalesi tamamlanmıştır.

Hem enflasyonla ilgili sıkıntıları hem hayat pahalılığıyla ilgili sıkıntıları, gidermek için güçlü bir şekilde seçimden sonra bu mücadeleyi sürdürüyoruz.

Vatandaşlarımız şundan müsterih olsunlar, kiralarla ilgili bütün şikayetleri yakından takip ediyoruz

Herhangi bir şekilde Kıbrıs Türküne azınlık muamelesi yapan hiçbir yaklaşım, Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul görmeyecektir.

En son Ukrayna-Rusya savaşında gördük ki, Türkiye olmaksızın herhangi bir şekilde AB'nin barışa dönük olarak bir diplomasi ortaya koyması mümkün değildir. 50 yıldır yürütülen bu oyalama siyasetinin mutlak suretle değişmesi gerekir.

Paşinyan'ın Cumhurbaşkanımızın göreve başlama törenine davet edilmesi buradaki iyi niyeti gösterir. Kafkasya'da diyaloğun güçlenmesi, dünyanın içinden geçtiği çalkantılı dönemde yeni bir istikrar zemininin oluşması bakımından önemlidir.

Fransa Meclisi'nin radikalizme karşı duruş açısından, Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür raporu yayınlaması gerekirken, bu basiretsiz raporu yayınlamışlardır.

Afrika'daki varlığımız, Fransa gibi bir sömürge varlığa değildir. Afrika'da kimseye karşı olarak bulunmuyoruz, Afrika insanının faydasına bir biçimde bulunuyoruz.

İşçimizin ve diğer kesimlerin korunması konusundaki irademizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ömer çelik ak parti mkyk toplantısı recep tayyip erdoğan
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