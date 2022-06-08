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08 Haziran 2022 Çarşamba 18:43:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 19:32:00

Kirada yüzde 25 sınırı TBMM'de kabul edildi

Kaynak: AA

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Kira artışını yüzde 25 ile sınırlandıran önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 1 yıl geçerli olacak bu oran ile ev sahibi ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların düzenlenmesi planlanıyor.

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği haber geldi.

Kira artış oranı üst sınırı yüzde 25 olarak belirlendi. Açıklamayı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. Bu oran, bir yıl geçerli olacak.

1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerini kapsayacak düzenlemede belirlenen oranın üstünde yapılan artışlar geçerli sayılmayacak.

Düzenleme Borçlar Kanunu'na 'geçici madde' olarak eklenecek

Etiketler : kira artışı tbmm zam
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