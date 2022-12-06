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06 Aralık 2022 Salı 07:31:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 07:31:00

Kınama cezası verildi... CHP'den TBMM'de küfür skandalı! Tahrik 7 sayfalık tutanağa yansıdı

Kaynak: AA

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TBMM Genel Kurulunda verilen arada bir milletvekilinin annesine küfrettiği belirlenen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'e Meclis İçtüzük gereği kınama cezası verildi. Edilen küfür ve tahrik 7 sayfalık Meclis tutanaklarına yansıdı.

Genel Kurulda, 2023 yılı bütçesi görüşmelerinde söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, çıkan tartışma nedeniyle verilen arada Sertel'in, bir milletvekilinin annesine küfrettiğini belirtti.

Elitaş, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği bir günün yıl dönümünde Sertel'in bu hakaretinden dolayı en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da tutanakları inceleyeceğini, grup başkanvekillerine de dağıtacağını söyledi. Daha sonra tutanağı inceleyen Şentop, sarf ettiği kaba ve yaralayıcı söz nedeniyle Sertel'e kınama cezası verilmesini Genel Kurulun oyuna sunacağını bildirdi.

Sertel adına savunma yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Sertel'in söz konusu ifadeyi bir başka milletvekiline değil kendine yönelik sarf ettiğini belirtti. Özkoç, "Bunun kararını bugün burada oldubitti ile alıp sanki başka bir milletvekiline hakaret etmiş gibi bir karar alırsanız, bu kesinlikle doğru olmaz. Bunu reddediyorum." dedi. Bu arada, AK Parti milletvekilleri Özkoç'a, "Tutanaklarda yazana bak." diye seslendi.

Meclis Başkanı Şentop ise "Arkadaşımızın söylediği söz eğer bir milletvekilini muhatap alarak söylenmiş olsaydı zaten geçici çıkarma cezası gerektirirdi. Onun için biz kınama cezası teklif ediyoruz. Söz, kaba ve yaralayıcı bir sözdür. Bu Meclis tarafından cezasız bırakılması doğru değil." diye konuştu.

Daha sonra yapılan oylama sonucunda, Atila Sertel'e kınama cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Yeniden söz alan Mustafa Elitaş, "Biz hiçbir annenin o söze muhatap olmasını arzu etmeyiz. Bir kadına, bir anneye yapılmış bir hakarettir. Bunun savunması, izahı yoktur." dedi.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Şentop, bütçe görüşmelerine devam etmek üzere birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

Etiketler : Genel Kurul Meclis Başkanı Şentop AK Parti milletvekilleri Engin Özkoç
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