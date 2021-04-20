Kimsesiz mülteci çocuklar nerede?

"Avrupa'da Kaybolanlar" adlı bir gazeteci topluluğunun yayımladığı rapora göre, 2018 ile 2020 yılları arasında 18 bin 292 kimsesiz mülteci çocuk ve gencin Avrupa genelinde kaybolduğunu dile getirdi.

Aksam.com.tr'nin InfoMigrants.net'ten aktardığı habere göre, Avrupa'da yayımlanan kayıp soruşturmasıyla ilgili bir rapora göre, kayıp göçmen çocukların gerçek sayısının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Avrupa'nın bu duruma karşı kayıt sistemi oluşturmaması yetkililer tarafından eleştiri konusu haline geldi.

Araştırma yetkilisi Verena Keck, "Bunun çocuklar ve gençler için ölümcül sonuçları olabilir, çünkü sömürünün ve bağımlılığın kurbanı olabilirler." dedi. Keck açıklamasının devamında"Bu çocukları kimse bilmiyorsa ... kimse onları aramıyor." diye ekledi.

Yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuca göre, Fransa, Danimarka ve Romanya konuyla ilgili herhangi bir veri toplama ya da araştırmaya girişmiyor.