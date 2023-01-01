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01 Ocak 2023 Pazar 13:40:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 13:40:00

Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1,4 milyonu aştı

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 Ocak 2021'den bu yana 1 milyon 429 bin 370 ev hayvanının kimliklendirilerek kayıt altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kayıt altına alınan ev hayvanı sayısındaki son duruma ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, 1 Ocak 2021'den bu yana 855 bin 105'i kedi, 574 bin 240'ı köpek ve 25'i gelincik olmak üzere toplam 1 milyon 429 bin 370 ev hayvanının kimliklendirilerek kayıt altına alındığı ifade edildi.

Hayvanları Koruma Kanunu ile Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik gereği, ev hayvanı sahiplerinin hayvanlarını kimliklendirerek Ev Hayvanı Kayıt Sistemi'nde (PETVET) kayıt altına aldırmaları için verilen süre dün sona ermişti.

Ev hayvanı sahipleri, 31 Aralık 2022 tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine "beyanname" ile müracaat etmişler ise mikroçip uygulaması ve kayıt işlemi, takip eden süreçte herhangi bir cezai işlem uygulanmadan tamamlanabilecek.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı ev hayvanı kimliklendirme
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