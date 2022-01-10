VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macron, sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini açıkladı
AK Parti'li Karahocagil'den Kılıçdaroğlu'na 'uyuşturucu vergisi' çıkışı: Vay bu milletin haline
Başbakan Garibaşvili: Türkiye'den satın almaya karar verdik
Kimlik kartlarında yeni dönem!
HDP'li vekile tepki: Dokunulmazlığı kaldırılmalı
Başkan Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar ayrıldı!
Avcılar'da inşaat alanında göçük
MİL-TAR'da son aşamaya gelindi
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi olağanüstü toplanıyor
Petrol fiyatlarına bir darbe de Kazakistan ve Libya'dan
Türkiye-Rusya iş birliği yolda
Oyuncu Hacı Ali Konuk: Levent Kırca'ya namazın güzelliklerini, muhabbeti anlattım
Mavi Vatan'da gözümüz kulağımız olacak
"Kazakistan darbe girişimini atlattı"
İşte haftalık koronavirüs vaka haritası
Putin'in NATO çağrısı geri tepti
Karadeniz uyarısı! 'Pancar çorbası' özgüvenine dikkat!
Yanan ormanlar yeniden yeşertilecek
Çin'de ilk Omicron salgınının görüldüğü Tiencin'de ''kısmi karantina'' ilan edildi
İki ürünün satışı marketlerde yasaklanıyor
Savaş uçakları peş peşe havalandı
Dünyaca ünlü komedyen Bob Saget otel odasında ölü bulundu
Kış saati uygulamasına geçilecek mi? Bakan Dönmez net konuştu
10 Ocak 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:10 Ocak 2022 Pazartesi 17:00:00

Kimlik kartlarında yeni dönem!

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye genelinde 50 ildeki 75 nüfus müdürlüğünde kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesine başlandı.

Türkiye genelinde 50 ildeki 75 nüfus müdürlüğünde kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesine başlandı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay Projesi'nin ikinci adımını oluşturan "T.C. kimlik kartına e-İmza yüklenmesi" işlemi başladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde basın mensuplarına yeni uygulamayı tanıttı.

Kimlik kartlarının işlevini artırmak için bir süredir çalışmaların devam ettiğini belirten Erdil, ilk aşamada sürücü belgelerinin kimlik kartlarına yüklenmesinin tamamlandığını, yüklemeyi yapanların artık sürücü belgesi taşımasına gerek kalmadığını anlattı.

Erdil, projenin ikinci aşamanın ise e-İmzaların kimlik kartlarına yüklenmesi olduğunu ifade etti.

Uygulama için en üst düzeyde güvenlik önlemlerinin alındığını ve gerekli testlerin tamamlandığını vurgulayan Erdil, "Elektronik kimlik doğrulama sistemi kullanılıyor. Parmak izi ile eşleştirme yapılarak kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemini tamamladık." dedi.

e-İmza'nın 2004'te "ıslak imza" yerine kullanılmaya başlandığını hatırlatan Erdil, geliştirilen altyapı ve e-İmzanın kimlik kartlarına yüklenmesinin ardından, kullanımın sivil alanda ve özel sektörde yaygınlaşacağını dile getirdi.

Erdil, e-İmza'yı kimlik kartlarına yükleyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden başvuru yapılan işlemlerin yanı sıra bankacılık, sigorta, noter, vergi ödemeleri ve tapu hizmetleri ile sosyal güvenlik kurumları, eczane ve hastaneler arasındaki ağ üzerinden de belgelerini imzalayabileceğini ifade etti.

e-İmza abonelik bedelini, ilgili firma ile görüşerek yıllık 250-400 lira seviyesinden 50 liraya düşürdüklerini de ifade eden Erdil, 50 ilde başlatılan yükleme uygulamasının ocak sonu itibariyla 81 ile yaygınlaştırılacağını söyledi.

- E-İMZANIN KİMLİK KARTINA YÜKLENMESİ VE KULLANILACAĞI YERLER

Bakan Yardımcısı Erdil'in konuşmasının ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Önyurt, e-İmza'nın kimlik kartına nasıl yüklendiğini basın mensuplarına uygulamalı olarak gösterdi.

Buna göre, nüfus müdürlüklerine gelen vatandaşlar ilk olarak "Nüfusmatik" adı verilen cihazlara kimlik kartlarını yerleştirecek. Ekranda beliren kişisel mesajın onaylanmasının ardından açılan ekrandaki işlem seçenekleri arasından "e-İmza" tıklanacak ve ardından parmak izi doğrulaması yapılacak.

Bunun için vatandaşların, önceden kart içerisine yerleştirilen parmak izlerinden birini seçerek o parmağı cihazın üzerindeki sensöre yerleştirmesi gerekiyor. Parmak izinin onaylanmasından sonra açılan ekrandaki form doldurulacak. Burada yer alan telefon ve e-posta bilgileri girilerek servis sağlayıcı firmanın isminin yer aldığı kutu seçilecek.

Ardından e-posta adresine gönderilecek doğrulama kodu ekrana girilip 6 haneli pin kodu belirlenecek. Servis sağlayıcı firmanın taahhütnamesinin imzalanmasında, bu 6 haneli pin kodu kullanılacak ve işlem tamamlanacak.

Kimlik kartına e-İmza yükleyenler, bu uygulamaya özel kart okuyucu cihazların bulunduğu tüm özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarında kimlik kartlarını okutarak, belgelerini elektronik ortamda imzalama imkanına kavuşacak.

İlk etapta e-İmza'nın kimlik kartlarına yüklenmeye başladığı nüfus müdürlüklerinin bulunduğu 50 il şöyle sıralanıyor:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak.

Etiketler : Tayyip Sabri Erdil KİMLİK KARTI T.C. kimlik kartı e-İmza uygulaması
2 saatlik performans

2 saatlik performans
Annesinin kopyası çıktı

Annesinin kopyası çıktı
Tiktok albümü

Tiktok albümü
Seyirci için oyunculuk önemli

Seyirci için oyunculuk önemli
Zengin çocuğu olmak çok zor

Zengin çocuğu olmak çok zor
Reklam piyangosu

Reklam piyangosu
Serdar'a kırgın değilim

Serdar'a kırgın değilim
İddialı açıklama

İddialı açıklama
Evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor iddiası

Evliliklerinde kara bulutlar dolaşıyor iddiası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER