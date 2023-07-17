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17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:02:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:02:00

Kilis'te yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi yakalandı

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Son Dakika Haberleri.. Kilis'te görev yapan Hudut Kartalları, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.

Kilis'te görev yapan Hudut Kartalları, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.

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