Kilis'te görev yapan Hudut Kartalları, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.
17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:02:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 11:02:00
Kilis'te yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Son Dakika Haberleri.. Kilis'te görev yapan Hudut Kartalları, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.
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