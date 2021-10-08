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08 Ekim 2021 Cuma 14:50:00 - Güncelleme:08 Ekim 2021 Cuma 14:50:00

Kilis'te çalıntı pikapı askeri araca çeviren yabancı uyruklular yakalandı

Kaynak: AA

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Yabancı uyruklular Kilis'te sahte plakayla askeri araç görünümü verdikleri pikapta yakalandı. Araçta 7.500 paket kaçak sigara ele geçirilirken aracın da çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Kilis'te sahte plakayla askeri araç görünümü verilen pikapta 9 yabancı uyruklu yakalandı, 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

AA'nın haberine göre, Suriye sınırında sahte plakalı aracın sürücüsü, Öncüpınar Hudut Bölük Komutanlığı ekiplerini görünce paniğe kapılarak direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Aracın su kanalına düşmesi üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pikapta 2'si çocuk 9 Suriye uyruklu bulunduğunu belirledi. Ayrıca araçta 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan, aracın 2013'te Ankara'dan çalındığı tespit edildi.

Etiketler : Suriye sınırı KİLİS PİKAP Öncüpınar Hudut Bölük Komutanlığı
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