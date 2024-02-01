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01 Şubat 2024 Perşembe 10:21:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 10:21:00

Kilise saldırganları adliyeye sevk edildi

Kaynak: İHA

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Kilise saldırısına ilişkin gözaltına alınan 34 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde pazar ayini sırasında kar maskeli ve silahlı 2 saldırgan dua edenlerin üzerine silahla ateş açmış, kurşunların hedefi olan 52 yaşındaki Tuncer Cihan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın ardından gerçekleştirilen operasyonlarda saldırıyı yapan Tacikistan uyruklu A.K. ve Rusya uyruklu D.T'nin de aralarında bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklu 26 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 34 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Etiketler : istanbul kilise saldırı adliye
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