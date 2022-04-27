Bir tiyatro daha!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, provokasyonlarına devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan Cumartesi günü Keçiören'de ziyaret ettiği ve borcundan dolayı elektrik enerjisinin 4 aydır kesik olduğunu iddia ettiği abone hakkında açıklamasının yalan olduğu bir kez daha belgelendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; akıllı sayaçların elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında muhafaza ettiğini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saatlerini de kapsayan saat: 18:18 ila 21:31 arasında enerji kullanımının olmadığı, saat: 21:31'den itibaren enerji kullanımına devam edildiğinin anlaşıldığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez; Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu ve "Sayın Kılıçdaroğlu; anlaşılan o ki elektrik sayaçlarının artık akıllı olduğu, abonenin tüketim miktarı ve kesinti bilgilerini hafızasında saklamakta olduğunu bilmiyorsunuz. İspat istemiştiniz, işte ispatı" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YENİ TİYATRO

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun fatura provokasyonu sosyal medyada da tepki çekiyor. İhtiyaç sahibi bir vatandaşı ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nun eve ayakkabıyla girmesi vatandaşlar tarafından, "Kılıçdaroğlu'ndan yeni tiyatro" şeklinde yorumlandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun ayakkabısını çıkarmadığı ziyaretine gelen tepkiler: