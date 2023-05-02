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02 Mayıs 2023 Salı 07:47:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 07:47:00

Kılıçdaroğlu'nun tehdidine Altun'dan sert cevap... "Hedef göstermesi kabul edilemez"

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerini hedef almasına sert tepki gösterdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Demokrasiyi içine sindirmiş hiçbir siyasetçinin dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmesi, devletin kamu görevlilerini isim isim zikrederek hedef göstermesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u hedef aldı. "Son uyarımdır" diyerek tehdit eden Kılıçdaroğlu'na Fahrettin Altun'dan sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Altun, "Demokrasiyi içine sindirmiş hiçbir siyasetçinin dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmesi, devletin kamu görevlilerini isim isim zikrederek hedef göstermesi kabul edilemez." dedi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizin stratejik iletişimi için gece gündüz demeden çalışan ve özellikle ülkemize dönük sistematik dezenformasyonla mücadelede büyük başarılar elde eden İletişim Başkanlığımızı, Başkan Yardımcılarım Çağatay ve Evren beyleri, Bilgi İşlem Daire Başkanım Serhat beyi, bir kez daha akıl ve izan dışı iftiralarla karalamaya çalışmış.

Esef duyduk.

Sn. Kılıçdaroğlu'nun tweetlerini yazan AJANS'ın iftira niteliğinde ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu görevlilerini açıktan hedef göstermekte bir beis görmemesi anlaşılabilir.

Ancak, demokrasiyi içine sindirmiş hiçbir siyasetçinin dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmesi, devletin kamu görevlilerini isim isim zikrederek hedef göstermesi kabul edilemez.

Sayın Kılıçdaroğlu,

Hatırlatmak isterim ki bu noktada sorumluluk, ülke dışından hizmet aldığınız AJANS'ınıza değil şahsınıza aittir.

Devletimizin ve milletimizin âli çıkarlarını gözetmek sadece iktidarın değil muhalefetin de sorumluluğundadır.

Ayrıca, dezenformasyonla mücadeleyi öncelik haline getiren İletişim Başkanlığımızdan Sn Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir.

Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasının başından sonuna kadar kurumumuzu hedef alması, çevresindeki "profesyonellerin"elinde bir strateji olmadığını, siyaset üretemediklerini ortaya koymaktadır.

Şunu da söylemezsek olmaz. Bu açıklamayı ne amaçla yaptığınızı, neyin önünü almaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz.

Demokrasiyi ve kamu çıkarını korumak, müzakere kültürünü güçlendirmek adına sosyal medyadaki trol ağlarını, köleleştirilmiş hesaplarla sosyal medyayı manipüle etme yöntemlerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz.

Biz, milletimizin emrindeyiz.

Milletin iradesi bizim için kutsaldır.

Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz.

Türkiye Yüzyılı ideali için çalışıyoruz.

Demokrasinin en büyük düşmanlarından biri olarak gördüğümüz dezenformasyonla mücadele ediyor, ulusal ve uluslararası kamuoyunu doğru, hızlı ve şeffaf bir şekilde bilgilendiriyoruz.

Sorumluluk bilinciyle milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.

Takdir yüce milletimizindir.

Etiketler : CHP Genel Başkanı chp kemal kılıdaroğlu
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