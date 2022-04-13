Kılıçdaroğlu'nun Man Adası yalanı!

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13 Nisan 2022 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:13 Nisan 2022 Çarşamba 18:00:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'dan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'in iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in "Yargıtayın Man Adası davalarında Kılıçdaroğlu'nu haklı bulduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından, avukat Çelik'in "Bu kez Yargıtay, Erdoğan'a ders verdi. Man Adası davalarında Kılıçdaroğlu haklı çıktı ve kazandık." şeklindeki iddialarına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adına Kılıçdaroğlu aleyhine açılan manevi tazminat davalarının 4'ünün Yargıtay tarafından onandığını belirten Aydın, bugün itibarıyla kesinleşen başka bir dosyanın bulunmadığını kaydetti.

Aydın, kesinleşen bu dosyalar nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun, asıl alacak ve ferileriyle toplam 165 bin lira ödemeye mahkum edildiğini aktardı.

Yargıtay kararında özetle ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığı, ifade özgürlüğü kullanılırken başkalarının şeref ve itibarına saygı gösterilmesi gerektiğinin vurgulandığını ifade eden Aydın, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı ifadelerin ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı, davalının ifade özgürlüğünü kullanırken ödev ve sorumluluklarına özen göstermediği, dava konusu açıklamalarının siyasi bir eleştiriden çok kişisel saldırı niteliğinde olduğu, kullanılan ifadelerin kamusal tartışmalara katkı sunma kapasitesinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bahsi geçen Yargıtay kararlarında Man Adası iddiaları ile ilgili olarak ise MASAK raporuna dayalı olarak verilen takipsizlik kararına konu belgenin 'olgu' olarak kabul edilemeyeceği gibi belge ve diğer araştırmaların Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgisinin bulunmadığı vurgulandıktan sonra, Man Adası iddiaları bağlamında davalı Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalarının da kişisel saldırı niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır. Yargıtay kararlarına atfen, sosyal medya mecralarında yapılan bir kısım açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi, bu nitelikteki açıklamalar ve haberler mahkeme kararlarının sorumsuzca çarpıtılmasından başka bir anlam taşımamaktadır."

Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hüseyin Aydın KEMAL KILIÇDAROĞLU Kılıçdaroğlu
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