Değişim çağrısına ‘gitmiyorum' mektubuyla yanıt

CHP'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından yaşanan kaos devam ederken, Kemal Kılıçdaroğlu'dan yeni bir çıkış geldi. Parti üyelerine mektup gönderen Kılıçdaroğlu, bir sonraki seçimler içim mücadeleyi daha güçlü sürdürme çağrısında bulundu, 'gitmiyorum' dedi. Göreve devam mesajını bir kez daha yineleyen Kılıçdaroğlu, "Mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı. Mektubunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne de atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Atatürk'ün 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim' sözü partimize gönül vermiş olanların hiç unutmaması gereken temel bir ilkedir" diyerek şöyle devam etti:

SEÇİME 'ADALETSİZ' DEDİ

"Cumhuriyet tarihimizin en kritik seçimlerinden birini geride bıraktık. Karanlığın baskının iftiraların yanında yalanların, hilelerin ve hukuksuz bir biçimde devlet olanaklarının kullanıldığı adaletsiz bir seçimden çıktık. Süreç çalıştığımız beklediğimiz ve dilediğimiz gibi sonuçlanmadı. Demokrasi mücadelemizde birlikte yol almak için gösterdiğiniz büyük çaba ve kararlılığın çok değerli olduğunu bilmenizi isterim."