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Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine Altun'dan tepki: Derhal özür dilemelidir
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10 Ocak 2021 Pazar 18:23:00 - Güncelleme:10 Ocak 2021 Pazar 18:23:00

Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine Altun'dan tepki: Derhal özür dilemelidir

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Kılıçdaroğlu'nun partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanmasına Fahrettin Altun'dan tepki gecikmedi. Altun açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesi gerektiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran 2018'deki seçimlerde yüzde 52,59 oy alan Başkan Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanması tepki çekti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran 2018’deki seçimlerde yüzde 52,59 oy alan Başkan Erdoğan için “Sözde Cumhurbaşkanı” ifadesini kullanması tepki çekti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir." dedi.

Etiketler : altun cumhurbaşkanı kılıçdaorğlu kemal chp
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