Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu'na dava açacak

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25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:29:00

Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili Erdoğan'ın avukatından açıklama: Yasal yollara başvurulacak

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili yasal yollara başvuracağı bildirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddiaları nedeniyle aleyhinde yasal yollara başvurulacağını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, "Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan vakıf süsü verdiği paralel yapılarla yurt dışına devasa paralar aktarıyor. Yurtdışındaki yapının başlarında da Erdoğan'ın aile bireyleri geliyor. O yabancı ülkede oturma ve çalışma izni çıkartma istiyorlar paravan yapı üzerinden. Birkaç yüz kişi ile sınırlı. İzin çıkarma peşindeler" ifadelerini kullandı.

YASAL YOLLARAK BAŞVURULACAK

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu hakkında yasal yollara başvuracaklarını kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesnetsiz isnatları, akıl ve izan dışı iftiraları nedeniyle, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yasal yollara başvurulacaktır" ifadelerini kullandı

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hüseyin Aydın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
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