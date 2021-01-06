Darbe girişimini izlediği evle ilgili flaş detay

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Atatürk Havalimanı'ndan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine geçerek geceyi burada geçirmişti. Ertesi günü televizyon başında çekilmiş fotoğrafı bulunan Kılıçdaroğlu'nun geceyi geçirdiği Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'nun evinin usule aykırı kiralandığı ortaya çıktı.



GEREKLİ İZİNLERİN ALINADIĞI SAYIŞTAY RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu için 2014-2020 yılları arasında kiralanan Yeşilyurt semtindeki lojmanın gerekli izinler alınmadan kiralandığı Sayıştay'ın 2019 raporunda ortaya çıktı.

GEREKLİ İZİNLER ALINMADI

Sayıştay'ın raporunda, CHP'li Kerimoğlu’na tahsis edilen lojman için, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan uygun görüşü ve Cumhurbaşkanlığı’nın izniyle kiralamanın yapılabileceği ifade edilerek şu bilgilere yer verildi:

“Mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar uyarınca söz konusu kiralama işlemi için ilgili bakanlığın teklifi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü ve nihai olarak cumhurbaşkanından izin alınmadan kiralama yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla belediye tarafından tesis edilen bu işlem anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.”

Raporda, “Gerekli görüş ve izinlerin verilmemesine rağmen konutun kiralandığı ve belediye başkanına tahsis edildiği” belirtildi.