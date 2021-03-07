CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partilerinden ayrılıp, "yeni parti" kurma yolunda adımlar atan eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve İyi Parti'den istifa ettikten sonra parti kuracağını duyuran Ümit Özdağ' yönelik, "Demokrasiden yanalarsa ayrı parti kurmamaları gerekir" ifadesinde bulundu.

KTR TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem demokrasiden söz edip hem de yeni partiler kurulduğunda onlara karşı çıkmanın samimi olmadığını söyledi.

"AYRI PARTİLER KURMAYA GEREK YOK"

Kılıçdaroğlu, bir insanın bir parti içinde beklediğini bulamayınca ayrılarak kendi partisini kurmasında herhangi bir sorun olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Bizden de ayrılıp ayrı parti kuran arkadaşlar var, İYİ Parti'den de ayrılıp parti kuran arkadaşlar var. Kurabilirler ama tabii ülkenin geleceği konusunda sorumluluk hisseden herkesin oturup bir düşünmesi gerekiyor. Türkiye'nin demokratikleşmeye ve güç birliğine ihtiyacı var, ayrışmaya, bölünmeye, ayrı partiler kurmaya değil. Demokrasiden yanaysa, demokrasiyi savunuyorsa o çerçevede hareket etmesi gerektiğine inanan birisiyim."