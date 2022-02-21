Millet İttifakı'nda adaylık krizi sürüyor!

Millet İttifakı'nda 'Adaylık' muamması sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığa talip olduğunu her fırsatta bildirirken, İYİ Parti açmazı ile karşılaşıyor. İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto ederken, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini öne çıkarıyor. Ama bu isimleri de Kılıçdaroğlu veto ediyor. CHP Lideri Yavaş ve İmamoğlu'nun potansiyel adaylığı ile ilgili bir açıklama daha yaptı, "Görevlerine devam edecekler' dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın potansiyel Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili bir soruya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, iki ismi de bir kez daha veto ederek, 'Görevlerine devam edecekler' dedi.

"ADAY OLMAKTAN ONUR DUYARIM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıktan desteklediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ismini bir kez daha veto eden Kılıçdaroğlu, kendi adaylığı ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

Elbette (kabul ederim). Cumhurbaşkanlığı onurlu bir gorev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur. Ayrıca beş genel başkanın bana güven duyması anlamına geliyor, bu da benim için son derece önemli. Üç, benim sorumluluğumun arttığını bilmem lazım. Görev yaptığım sürede o beş genel başkana karşı sorumluyum ve onlara asla hayalkırıklığı yaşatmamalıyım İttifak kimi seçerse seçsin, cumhurbaşkanının o olacağı çok açık ve net.

ADAYLIK MUAMMASI

Millet İttifakı'nda seçime çatı aday ile gitme fikri ağır basıyor. Daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu yönde açıklamalarda bulunmuştu. Ancak çatı aday konusunda partiler arasında adeta bir restleşme var.

İYİ Parti kanadından yapılan pek çok açıklamada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı reddedildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'İmamoğlu ve Yavaş isimlerine karşı çıkmam' diyerek iki isme olumlu baktıklarını açıkça beyan etti.

Ancak bu noktada da veto edilen Kılıçdaroğlu benzer bir hamle yaptı, iki belediye başkanının da görevine devam edeceğini ifade etti.

İttifakın gündemine Abdullah Gül'ün adaylığının da geldiği öne sürüldü.