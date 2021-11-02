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02 Kasım 2021 Salı 18:00:00 - Güncelleme:02 Kasım 2021 Salı 18:00:00

Kılıçdaroğlu'ndan "pes" dedirten sözler: Darbecilere hep birlikte karşı çıktık

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında akılalmaz açıklamalara imza attı. 15 Temmuz'a atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "O dönem mücadele ettik. Hep birlikte yaptık, darbecilere karşı çıktık." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. 15 Temmuz'a yönelik açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, o gece darbecilere karşı birlikte mücadele verdiklerini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin olduğu gece Atatürk Havalimanı'nda tanklardan kaçarken görülmüştü.

Kılıçdaroğlu, havaalanından kaçışının ardından darbe gecesini Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde geçirmişti.

"HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETTİK"

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili kendisiyle ilgili şaşırtan ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu darbe gecesinde hep birlikte mücade ettiklerini söyleyerek, "15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yapıldı. Mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı." dedi.

Etiketler : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe gecesi
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