Kılıçdaroğlu'ndan bir gaf daha!

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22 Aralık 2020 Salı 17:03:00 - Güncelleme:22 Aralık 2020 Salı 17:03:00

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete öneri: Uyuşturucu ve organ kaçakçılarından vergi alınsın

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada hükümete uyuşturucu ve organ kaçakçılarından vergi alınması önerisinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulanan Kılıçdaroğlu, asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini söyledi.

HÜKÜMETE VERGİ ÖNERİSİ

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada hükümete bir de öneride bulundu.

CHP lideri "Sen asıl vergiyi alınması gereken yerlerden vergiyi alacaksın. Uyuşturucu ticareti yapan adamdan vergiyi alacaksın. Organ ticareti yapan adamdan vergi alacaksın. Kara parayı aklamayacaksın. Kara parayla devleti dolandıranlardan vergi alacaksın." ifadelerini kullandı.

Etiketler : chp kemal kılıçdaroğlu gaf
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