Kılıçdaroğlu'na sert "18 Ekim" tepkisi

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20 Ekim 2021 Çarşamba 12:01:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 14:39:00

Numan Kurtulmuş'tan çok sert tepki: Size mi kalmış? Bu hadsizlik, terbiyesizliktir

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10 ülkenin büyükelçisinin 'Osman Kavala' çağrısına tepki gösteren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Bu dosyaya siyaset karar vermez, veremez. Büyükelçiler hadlerini bilmeli. Size mi kalmış? bu hadsizlik, terbiyesizliktir. Türkiye'yi hizaya getirmeye çalışmasınlar.' dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

SİHA'LARIN ÖNCÜ İSMİ UĞURLANDI

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun, çok önemli dava arkadaşımızdı. Son derece inançlı, fedakar, muazzam bir azmi olan biriydi. Hani derler ya 'O görevini yaptı', Allah bu dünyada yaptıkları iyiliklerini, katkılarını karşısına çıkarsın mekanı cennet olsun diye dua ediyoruz. Herkese öyle bir cenaze töreni de nasip olmaz. Bu millet yapılan bu iyilikleri unutmaz. Özdemir Bayraktar'ın da ortaya koyduğu eserler kıyamete kadar yaşayacak.

TEZKERELER MECLİS'TE

HDP'nin 'hayır' çağrısının karşılık bulmaması gerekir. Türkiye kendi halkını korumakla hükümlüdür. Bu tezkereler keyif olsun diye gelmiyor. Bu kararların birilerini rahatsız ettiğini biliyoruz. Bunlar Türkiye'nin korunması için yapılan çalışmalardır. Bizim yapmak istediğimiz kardeş halkımızın korunması, toprak bütünlüğünün korunmasıdır.

Bu Türkiye'nin meselesidir. HDP her zamanki gibi çağrısını yapsın, ona diyecek bir şeyimiz yok.

KILIÇDAROĞLU'NUN 'SİYASİ CİNAYETLER' VE BÜROKRAT' AÇIKLAMALARI

CHP gündemde kalmaya çalışıyor, ama bu faili meçhul cinayetler meselesi kirli bir meseledir. Halkı korkutmak üzerine yönlendikleri bir alandır. Allah'ın izniyle faili meçhul cinayetler meselesi geride kalmıştır, bu siyasi cinayetler konusunda da büyük bir hassasiyetle güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alıyorlar almaya da devam edeceklerdir.

Varsa elinizde bilgi, duyum bunları gider ilgili savcılıklara söylersiniz ama bunun üzerinden hele hele bir muhalefet partisinin bu kadar sorumsuz hareket etmesi kabul edilemez. Ne biliyorsa gidip savcılığa anlatması vatandaşlık görevidir.

Geçen hafta siyasi cinayetleri söyledi gerekli cevabı verdik, ondan sonra geri adım attı. Şimdi arkasından bu hafta gündeme getirdiği bu memurlara karşı parmak sallayarak 'haddinizi bilin' tavrında.

18 Ekim nedir dedik, bu 15 Temmuz gibi 28 Şubat gibi olağanüstü bir dönemin başlangıç noktası mı? Bunun da cevabını Kılıçdaroğlu henüz vermemiştir. 'Biz yasalara uygun davranan memurlara bir şey demiyoruz' diyor, bunlardan hangileri yasaya uygun hareket etmiyor? Bununla ilgili elinizde bir liste var mı? Bununla ilgili bir suç duyurusunda bulundunuz mu?

Böyle ortaya bir söz söyleyip 'Ben işte ortaya konuşuyorum' demek siyasette olmaz.

Siyasetin faziletiyle ilgisi olmayan bir davranıştır, bir söylemdir, bu yapılanın adı fişlemedir. Sayın Kılıçdaroğlu bir gölge boksu yapıyor, kime söylediği belli olmadan ortaya bir laf atıyor, gelen tepkiler üzerine geri adım atıyor.

Etiketler : Numan Kurtulmuş 18 Ekim 15 Temmuz kemal kılıçdarğlu
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