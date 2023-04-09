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09 Nisan 2023 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:09 Nisan 2023 Pazar 08:00:00

Kılıçdaroğlu'na PKK'dan destek

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Terör örgütünün kırmızı bültenle aranan yöneticilerinden Remzi Kartal, cumhurbaşkanlığı için Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesini istedi.

Kobani soruşturmasında kırmızı bültenle aranan PKK'nın dağ kadrosundan Remzi Kartal, terör örgütünün kanalına konuştu. Kartal, Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulundu. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Bese Hozat, Duran Kalkan ve Mustafa Karasu gibi teröristlerin ardından Kongra Gel Eş Genel Başkanı firari terörist Remzi Kartal da destek açıklaması yaptı. Kartal, "Emek ve Özgürlük İttifakı'nı temsil eden güçlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri, tarihsel fırsatta istediğimiz gelişmeyi ve yeni bir miladi yaratmak için önemli fırsattır" dedi.

Terör örgütü elebaşlarından Kartal, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın çöküşünü sağlayacak tercihimizi bu temelde yapmalıyız. Kılıçdaroğlu'na destek verip parlamentoda ise bütün gücümüzle HDP'nin altına mührümüzü vurmalıyız. Emek ve Özgürlük İttifakı'nı temsil eden güçlerin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu'na oy vermeleri tarihsel süreçte istediğimiz gelişmeyi oluşturmak, yeni bir miladı gerçekleştirmek için önemli bir fırsattır" dedi.

Etiketler : pkk terör örgütü kemal kılıçdaroğlu remzi kartal

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