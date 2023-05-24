Kılıçdaroğlu'na PKK elebaşlarından peş peşe destek açıklamaları geldi

CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak kurarak seçimlerde kendisini desteklemesini istedi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesiyle birlikte terör örgütü PKK elebaşlarından, firari FETÖ'cülerden ve HDP'li isimlerden peş peşe destek ve tebrik mesajları gelmişti.

HDP'li ile yaptığı ittifak sonrası 'kapalı kapılar' ardında yaptığı pazarlıkları bir bir ortaya döken Kılıçdaroğlu, terörden tutuklu HDP'li Demirtaş'a, cezaevlerindeki diğer teröristlere ve KHK'lılara özgürlük vaadinde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'yi "terör örgütü" olarak görmeyen Kılıçdaroğlu, sınır ötesi operasyonların durdurulacağını, kayyum uygulamalarına son verileceğin, yerel yönetimlere özerklik şartını getireceğini açıkladı.

TERÖR ELEBAŞLARINDAN PEŞ PEŞE DESTEK AÇIKLAMALARI

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Remzi Kartal, Kılıçdaroğlu'na oy çağrısında bulundu.

Terörist Kartal, "Oylarımızın ziyan edilmemesi, geçersiz sayılmaması için hiçbir hataya yer vermememiz gerekiyor. Kılıçdaroğlu'na oylarımızı vermeliyiz. Herkes seferber olmalıdır, hiçbir tartışmayı gündeme almamamız gerekiyor." dedi.

Teröristbaşı Cemil Bayık, Kılıçdaroğlu için oy çağrısı yaparak, seçimlerin kaybedilmesi durumunda iç savaş çıkarmakla tehdit etti.

"KAPALI KAPILAR ARDINDA VERİLEN SÖZLERİ AÇIKLA"

HDP'li Sırrı Sakık, Kılıçdaorğlu'na 'kapalı kapılar' ardında verilen sözleri açıklaması için çağrıda bulundu.

HDP'li Sakık, paylaştığı video ile teröristbaşı ve bebek katili Öcalan ve terörden tutuklu HDP'li Demirtaş dahil olmak üzere cezaevinde bulunan teröristlerin serbest bırakılmasını istedi.

"TECRİTİ KALDIRACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinin ardından teröristbaşı ve bebek katili öcalan'ın serbest bırakılması için HDP'li isimlerden peş peşe açıklamalar geldi.

HDP'li Buldan, "Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

İMAMOĞLU ÇİFTİ HDP BAYRAKLARI ALTINDA MİTİNG YAPTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, Van mitinginde HDP bayraklarıyla karşılandı.

Dilek İmamoğlu, sahnede eliyle zafer işareti yaparak miting alanındakileri selamladı.

Mitingdeki kalabalık, "Selo'ya özgürlük" sloganları attı.

"100 YILLIK CUMHURİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

HDP'li Sakık, yaptığı açıklamada "Biz masada oturup 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. Size oy vereceğiz. Ama şunu yapmayın, herkes haddini bilecek." diyerek 7'li koalisyonun ortaklarını tehdit etti.

İTTİFAK İFŞA OLDU: PKK VE İYİ PARTİ AYNI YERDE

Eli kanlı terör örgütü PKK elebaşlarından Sabri Ok, yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ve İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu söyledi.

Elebaşı Ok, "PKK, İYİ Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AK Parti - MHP faşizmi bu düzeydedir." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NA ŞANS VERMELİYİZ"

Alman medyasına konuşan Terör örgütü PKK/KCK Dış İlişkiler Komitesi Üyesi Roni Serdem, Kılıçdaroğlu'na şans verilmesi gerektiğini söyledi.

Terörist elebaşı Serdem "Kılıçdaroğlu'nun kazanmasını isterim. Kılıçdaroğlu'na bir şans vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Erdoğan yüzünden durmak bilmeyen bir savaş karşısında direniyoruz. (Kılıçdaroğlu seçilirse) Seçimlerden sonra barışa ve siyasi çözüme hazır olacağız." dedi.