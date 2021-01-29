Kılıçdaroğlu'na mektup yazan 3 milletvekili CHP'den istifa etti

CHP'de üç milletvekili partilerinden istifa etti. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bir mektup yazarak parti politikalarıyla ilgili rahatsızlıklarını dile getirmişti.

Kılıçdaroğlu da mektupla ilgili "Genel Başkana mektup yazılmaz, randevu alınır, gelinir konuşulur" ifadelerini kullanmıştı.

Ardından iki milletvekili, Yalova Milletvekili Özcan Özel'in de katılımıyla, salı günkü grup toplantısının ardından, Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

Çarşamba günü de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile görüşen 3 isim, bugün düzenledikleri basın toplantısında istifa ettiklerini açıkladı.

SANDALYE SAYISI 135'E DÜŞTÜ

İstifalar sonrası CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.

MECLİS'TEKİ SANDALYE DAĞILIMI DA ŞÖYLE OLDU:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 289,



Halkların Demokratik Partisi: 56,



Milliyetçi Hareket Partisi: 48,

İYİ Parti: 37,



Demokrat Parti: 2,

Türkiye İşçi Partisi: 2,



Büyük Birlik Partisi: 1,



Demokrasi ve Atılım Partisi: 1,



Demokratik Bölgeler Partisi: 1,



Saadet Partisi: 1,



Yenilik Partisi: 1,



Bağımsız Milletvekili: 10.