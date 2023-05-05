Kılıçdaroğlu'na destek veren Kandil'den alçak tehdit: Seçilmezse iç savaş çıkartırız

7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile yaptığı işbirliğinin ardından Kandil'in de desteğini aldı. Her geçen gün Kılıçdaroğlu'na destek mesajı veren teröristbaşları, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin alçak tehditlerde bulunmaktan da geri durmuyor.

KILIÇDAROĞLU'NA OY İSTEDİ

Terör örgütü PKK elebaşlarından Cemil Bayık, terör örgütünün kanalına yaptığı açıklamada AK Parti iktidarını ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı, Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi gerektiğini ima etti.

İÇ SAVAŞ TEHDİDİ

Teröristbaşı Bayık, seçimin kaybedilmesi halinde iç savaş tehdidinde bulunarak "Eğer kararlı mücadele edilir; seçimde sandıklara da iyi sahiplenilirse bu iktidarın kaybetmesi kaçınılmazdır. Kaybetmesine rağmen iktidarı bırakmazsa bu durumda demokrasi güçleri direnerek bu faşist iktidarı yenilgiye uğratma mücadelesi içinde olmalıdırlar" dedi.

7'Lİ KOALİSYONA ÇAĞRI

Kanlı amaçlarına demokrasi kılıfına sokmaya çalışan elebaşı Bayık, 7'li koalisyonu "Türkiye demokrasi güçleri" olarak tanımladı ve HDP ile ortak hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Teröristbaşı Bayık, "Bu seçimleri Türkiye demokrasi güçleri ile Kürt halkının özgürlük ve demokrasi güçlerinin daha fazla ortaklaşması süreci haline getirmek esas alınmalıdır. Türkiye'nin demokratikleşmesini isteyen her kesime seslenmek gerekiyor. Faşizme karşı mücadeleden söz ediyorsak ortak mücadele ve tutumun en geniş yelpazede olması önemlidir" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NU İŞARET ETTİ: TÜM HALKIMIZIN OY VERMESİ GEREKİYOR

Eli kanlı elebaşı Bese Hozat da HDP'yi ve demokratik bir oluşum gibi göstermeye çalışırken, 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'na da oy istedi. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın gösterdiği adaya oy verilmesini isteyen PKK elebaşı Hozat, "Fakat bu faşist Erdoğan'ın, diktatör Erdoğan'ın yıkılması için de Yeşil Sol Parti'nin, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adres gösterdiği adaya da tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor." diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.

"İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ" TEHDİDİ

Terör örgütü PKK elebaşı Bese Hozat,14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda iç savaş çıkartacaklarını itiraf etti. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki mahkumiyeti üzerinden AK Parti MHP'ye karşı "faşist iktidar" diyerek alçak suçlamalarda bulunan Hozat, "Bu AKP-MHP faşist rejimi iktidarda kalırsa Türkiye'nin geleceğinin de ne olduğunu ortaya koyuyor. Bu bir iç savaşa çağrıdır. Bunun zeminini adım adım hazırlıyorlar. AKP-MHP faşizmi, Türkiye'de iç savaşın zeminini adım adım döşüyor. Bu İmralı işkence, tecrit sistemine, karşı çok güçlü mücadele etmek gerekiyor." diye konuştu.