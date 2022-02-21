Kılıçdaroğlu yine Türkiye'yi Batı'ya şikayet etti: Demirtaş ve Kavala boşuna hapiste

Her fırsatta Türkiye'yi AB ve ABD'ye şikayet eden 'ana muhalefet' bu kez Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala için kolları sıvadı.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin anayasasını çiğneyenler hakkında, Batı'nın verdiği 'siyasi hükümlerin' geçerli olması gerektiğini savundu.

"DEMİRTAŞ VE KAVALA İÇİN BATI'NIN KARARLARI UYGULANSIN"

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te onlarca insanımızın yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin, aralarında PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 108 sanığın yargılanması devam ederken, Kılıçdaroğlu her fırsatta yargıya müdahale ederek Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyor.

Kılıçdaroğlu, Reuters'a verdiği demeçte, "(Gezi Parkı olaylarının finansörü) Osman Kavala da Selahattin Demirtaş da hapishanede boşuna tutuluyor. Yasalara, hukuka aykırı olarak tutuluyorlar." sözleriyle Türkiye'yi şikayet etti.

Kılıçdaroğlu, yargılamalarda Türk yargısının değil AİHM'in aldığı kararların uygulanması gerektiğini savundu.

CHP Genel Başkanı, "Avrupa'daki çeşitli karar organları tarafından alınan bazı kararların Türkiye tarafından uygulanmamasının kabul edilemez." sözleriyle Türkiye'ye değil, Batı'ya olan biatını bir kez daha gözler önüne serdi.

FETÖ'CÜLERE SÖZ VERDİ

Kılıçdaroğlu ayrıca seçimi kazanması halinde KHK ile atılan FETÖ'cüleri de 'göreve iade' edeceklerini söyledi.