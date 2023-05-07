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07 Mayıs 2023 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 10:45:00

Kılıçdaroğlu, The Economist'te Batı'ya teslimiyet sözü verdi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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‘Erdoğan gitmeli' manşetiyle çıkan İngiliz Economist'e Kılıçdaroğlu makale yazdı, “Türkiye, her daim Batı'nın üyesi olacak” dedi.

"Erdoğan gitmeli" diye manşet hazırlayan İngiliz Ekonomist bu kez sayfalarını 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtı. Kılıçdaroğlu, yazısında dünyanın takdirini kazanan Başkan Erdoğan'ın ülkeyi Batı'dan uzaklaştırdığını savundu, Avrupa'ya teslimiyet sözü verdi: "Demokratik ittifakımızın Türkiye'de kazanacağı bir zafer, Avrupa açısından yeni bir başlangıcın müjdecisi olabilir. Türkiye'nin Batı'ya yönelimi eski haline kavuşacak. Bu yönelim bir idealin yansımadır. Türkiye her daim Batı'nın gururlu bir üyesi olacaktır. Tüm uluslararası kurumlarda Türkiye, Batı saflarının bir parçasıdır ve bu şekilde hareket etmeye devam edecektir. Kuracağımız hükümet bizi siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel olarak Batılı müttefiklerimize yaklaştıracaktır. Hükümet olarak, AB katılım sürecini yeniden başlatmak ve Türkiye'nin AİHM kararlarına uyma taahhüdünde bulunmasını sağlamak için yapıcı şekilde çalışacağız." Dergi daha önceki yazısında Kılıçdaroğlu'na desteklerini ifade etmişti.

PKK'YA 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DİYEMEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'na televizyon programında "Neden hiç PKK demiyorsunuz?" şeklinde soru yöneltildi. Kılıçdaroğlu, "Milli Savunma Bakanlığı kendi sitesinde 'bölücü terör örgütü' der ve terör örgütlerinin adını telaffuz etmez çünkü onun reklamı olur. Hangi akılla bizi suçluyorlar anlamıyor" dedi. Kılıçdaroğlu, terör örgütü DEAŞ'ın ismini ise kullanmaktan imtina etmiyor.

Etiketler : başkan erdoğan the economist kemal kılıçdaroğlu
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