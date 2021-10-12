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12 Ekim 2021 Salı 18:44:00 - Güncelleme:12 Ekim 2021 Salı 19:05:00

Kılıçdaroğlu PKK demeden terörü kınadı, Demirtaş'a özgürlük istedi

Kaynak: AKŞAM

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalarla skandala imza attı. Selahattin Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın "masum" olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bir kez daha "Neden hapisteler?" diye sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör propagandası, casusluk, terör örgütü üyeliği, suça yardım ve yataklık suçlamalarıyla yargılanan tutuklu isimlere bir kez daha destek açıklaması yaptı.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, terörün en çok acı yaşattığı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyledi. PKK'nın adını anmadan yaptığı kınamalar nedeniyle tepki çeken Kılıçdaroğlu, kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin tüm saldırıları lanetlediklerini savundu.

DEMİRTAŞ MASUM

Bu sözlerinin devamında da terör soruşturmalarından hapiste yatan isimlerin masum olduğunu savundu. CHP lideri, "Masum insanların hapishanelerde kinle tutulmasını istemiyoruz. Osman Kavala neden hapiste? Selahattin Demirtaş neden hapiste? Selahattin Demirtaş neden hapiste?" dedi.

Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu PKK Demirtaş
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