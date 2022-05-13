Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun önünü kesti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "cumhurbaşkanı adaylığı" konusunda Ekrem İmamoğlu'na net mesaj gönderdi. Kılıçdarğlu, "Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir" ifadesinde bulundu.

Gazeteci Fikret Bila'ya konuşan CHP Gelen Başkanı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunu ilk defa değerlendirdi ve şunları söyledi:

Ekrem Bey, İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanı. Dolayısıyla popüler bir isim. Gezinin yankılanması bu açıdan da doğal. Ekrem Bey'in Karadeniz'de gördüğü ilgiden çok memnun oldum.

6'lı masa olarak cumhurbaşkanı adaylarının taşıması gereken nitelikleri belirlediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Adayı 6 lider birlikte belirleyecekler. 6 lider de bu adayın arkasında olacak. Bu konuda bir değişiklik yok. CHP'nin belediye başkanlarına gelince. Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor." dedi.

"SONUNA KADAR GÖREVLERİNİ SÜRDÜRMELİLER"

Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.