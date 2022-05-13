VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülkeyiz"
"Necip Fazıl bu millete ruh kökünden aldığı kuvvet ve cesaretle var olabileceğini gösterdi"
AB: İsrail şiddeti karşısında dehşete düştük
Ay toprağıyla ilk kez bitki yetiştirildi
ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile çalışıyoruz
Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık dava
Saldırıyı terörle mücadele birimi soruşturacak
NATO'dan Avrupa'da geniş çaplı tatbikat
Türkiye'nin büyüme ve ihracattaki başarısı tüm dünyadan takdir topluyor"
Şehit ve Gazi yakınlarına Trabzon gezisi düzenlendi
Komşuya normalleşme şartı: Türkiye'ye karşı toprak iddialarında bulunmamalı
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu”
Bakan Nebati: 2022'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyebiliriz
'Müjdemi İsterim' sette
Stand-up yaparken tanışmışlar
'36 benden' dayatmasını kabul etmiyor
Adalar'da tırtıl seferberliği
Toprağı korumak için pil topladılar
Yaren Leylek'ten müjdeli haber
2021'in doğum şampiyonu; Şanlıurfa
Hemşirelerden anne şefkati
Mars'ta gizemli kapı
BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti
Hepsiburada Türkiye'nin En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası oldu
13 Mayıs 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 17:00:00

Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun önünü kesti

ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun önünü bir kez daha kesti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Karadeniz turunun ardından "Cumhurbaşkanı adaylığı" konusunda biraz daha net konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "cumhurbaşkanı adaylığı" konusunda Ekrem İmamoğlu'na net mesaj gönderdi. Kılıçdarğlu, "Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor. Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir" ifadesinde bulundu.

Gazeteci Fikret Bila'ya konuşan CHP Gelen Başkanı Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunu ilk defa değerlendirdi ve şunları söyledi:

Ekrem Bey, İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanı. Dolayısıyla popüler bir isim. Gezinin yankılanması bu açıdan da doğal. Ekrem Bey'in Karadeniz'de gördüğü ilgiden çok memnun oldum.

6'lı masa olarak cumhurbaşkanı adaylarının taşıması gereken nitelikleri belirlediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Adayı 6 lider birlikte belirleyecekler. 6 lider de bu adayın arkasında olacak. Bu konuda bir değişiklik yok. CHP'nin belediye başkanlarına gelince. Belediye başkanlarımızın işlerine kilitlenmeleri gerekiyor." dedi.

"SONUNA KADAR GÖREVLERİNİ SÜRDÜRMELİLER"

Seçildikleri dönemin sonuna kadar görevlerini sürdürmeliler. Halka verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Fikret Bila Ekrem İmamoğlu
Tatil yerine sete gidecek

Tatil yerine sete gidecek
İhanet iddiasında kılıçlar çekildi

İhanet iddiasında kılıçlar çekildi
Ege açıklarında yeni yaş kutlaması

Ege açıklarında yeni yaş kutlaması
Ses 4 oldu

Ses 4 oldu
Destan'a 3 yeni isim

Destan'a 3 yeni isim
Şiddetin her türlüsüne karşıyım

Şiddetin her türlüsüne karşıyım
Tatil isteği

Tatil isteği
Şarkılar annelere

Şarkılar annelere
Yılın en iyileri ödüllendirildi

Yılın en iyileri ödüllendirildi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX