VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"33 bin 990 terörist artık etkisiz"
Şimdi de devreye Dilek İmamoğlu girdi
Deniz Kuvvetleri sürüklenen mayınlara karşı görev başında
İşte 3 Nisan 2022 koronavirüs tablosu
Rusya: Taliban yönetimi, Moskova ile ilişkileri derinleştirmek istiyor
Rusya doğal gazın ardından başka ürünlerde de rubleyle ödeme sistemine geçmeye hazırlanıyor
Türk Kızılaydan kan bağışına özel mobil uygulama
Velayet altındaki çocukların teslimine yönelik yeni uygulama 11 ilde başlıyor
Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı
AnadoluJet yurt dışında 7 noktayı Türkiye'nin turizm merkezlerine bağlıyor
Ukrayna: Mariupol'den Zaporijya'ya sivillerin tahliyesi sürüyor
Heyelan nedeniyle kapanmıştı!
Heyelan nedeniyle kapanmıştı!
Heyelan nedeniyle kapanmıştı!
Kremlin: Ukrayna'daki askeri operasyon tüm hedeflerine ulaşacak
Toplu ulaşımda yeni uygulama!
Tiyatro sahnesinden kopamıyor
'Nazar değmesin' istedikleri aşktan ilk kare
Ayrılığa daha fazla dayanamadılar
En çok bağımlılık yapan uygulama: WhatsApp
Tamir edecek televizyon bulamıyor
Fabrikada 'leylek' molası
Davula kadın eli değdi
Asırlık çınara sürpriz kutlama: İlk kez mum üfleyip pasta kesti
03 Nisan 2022 Pazar 23:12:00 - Güncelleme:03 Nisan 2022 Pazar 23:34:00

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki HDP'ye yaranma yarışında son perde... Şimdi de devreye Dilek İmamoğlu girdi

Kaynak: Aksam.com.tr

ABONE OL

2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık yarışı farklı bir boyuta taşındı. Gazeteci Ayşe Arman'a konuk olan İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP'nin adaylık konusunda anahtar olarak gördüğü HDP'ye yaranmak için tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'la görüşmesini "barış ve sevgi için" diyerek meşrulaştırdı. Dilek İmamoğlu'nun bu sözlerine tepki yağdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki HDP'ye yaranma yarışında, bu kez İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu sahneye çıktı.

Gazeteci Ayşe Arman'a demeçler veren Dilek İmamoğlu, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile görüşmesini, "Barış için, sevgi için adım atmanın neresi yanlış?" diyerek HDP'ye sinyal verdi.

Dilek İmamoğlu'nun Başak Demirtaş görüşmesine ilişkin bu sözlerine, sosyal medyadan tepki yağdı.

Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yılın başında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve heyetini CHP Genel Merkezi'nde ağırlamış, aynı karede görüntü vermemesi üzerine Kandil'den sert eleştiriler gelmişti.

Eleştirilerin üzerine Kılıçdaroğlu, HDP'ye boyun eğerek, "Selahattin Demirtaş niçin tutuklu?" gibi çıkışlarla gündem değiştirmişti.

2023 Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında geri durmayan İmamoğlu ise, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li Sırrı Sakık ile birlikte sergi açılışına katılmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi adaylık yarışında anahtar olarak gördüğü biliniyor.

Etiketler : dilek imamoğlu başak demirtaş kemal kılıçdaroğlu ekrem imamoğlu
Kadın için yürüdü

Kadın için yürüdü
Albüm öncesi tekli

Albüm öncesi tekli
Global Meryem

Global Meryem
Panik oldular

Panik oldular
Dominik'te Edis fırtınası

Dominik'te Edis fırtınası
‘İzleme Beni' oradan!

‘İzleme Beni' oradan!
Kozmetik Gülben!

Kozmetik Gülben!
tam bir sevgi kelebeğiyim

tam bir sevgi kelebeğiyim
Hem gelin hem damat

Hem gelin hem damat

EN ÇOK OKUNAN HABERLER